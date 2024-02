Helder Barbalho faz a ponte para Grande Rio definir Carnaval de 2025

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antes de sair na avenida no Carnaval de 2024, a Grande Rio já definiu o tema para 2025. A escola de samba de Duque de Caxias desfilará com o enredo sobre o estado do Pará. O anúncio está planejado para o desfile oficial, no domingo, 11, conforme adiantou o blogueiro Dam Menezes. Na ocasião, a comitiva do estado desfilará com a presidência da agremiação. As tentativas de acordo estão ocorrendo desde outubro do ano passado, quando a delegação da Grande Rio se reuniu com o governador Helder Barbalho (MDB) na capital. No próximo ano, o mundo voltado para o Pará, já que Belém sediará a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30) em novembro. A ideia é usar este mote como centro do enredo.