HBO Max sofre para produzir sua primeira novela

Após anunciar há mais de um ano que produziria sua primeira novela, intitulada Beleza Fatal, a HBO Max ainda não mostrou qualquer resultado – nem clipe, nem teaser, nem uma mísera cena gravada. Pior: Com o passar do tempo tem perdido seu elenco, a maioria ex atores da TV Globo, que começa a desconfiar da possibilidade real do projeto vingar. Após Alice Wegmann (no Rensga Hits, do Globoplay), agora foi a vez de Daniel de Oliveira cair fora do projeto. Ele fará a novela Guerreiros do sol, no Globoplay. Antonio Fagundes e Reynaldo Gianecchini (ambos com projetos no teatro), festejados em outros tempos como contratados de peso, também já não integram o projeto do streaming, que tem assinatura de Raphael Montes.

No começo do mês, durante a Rio2C, a empresa fez questão de apresentar a novela como uma das suas próximas novidades. Mas sem qualquer pista sobre sua data de estreia. Uma pessoa da equipe da HBO revelou à coluna que o projeto não está descartado, mas com as recentes baixas, tudo voltou à estaca zero. Sobre a demora em começar as gravações, ao que parece, tudo depende do ok final da sede da empresa, temerosa com os altos investimentos necessários a uma novela.