Harry e Meghan exibem a festa ‘simples’ do filho em série da Netflix

Os três primeiros episódios da série documental do casal Príncipe Harry e Meghan Markle são marcados pela presença intensa do filho mais velho deles, Archie, de 3 anos. Entre as imagens da criança constam registros inéditos da festinha “simples” e “feliz” de aniversário de um ano do bebê, em maio de 2020. E a comparação do noivado dentro da Família Real a um reality show: ‘tudo orquestrado’, feita no terceiro episódio da produção, que é focado no anúncio do noivado dos dois, em 2017.

Harry & Meghan terá no total seis episódios. Nesta quinta-feira, 8, foram divulgados os três primeiros e os três finais têm lançamento marcado para 15 de dezembro. A foto do aniversário do bebê foi feita em 19 de maio de 2020, meses após Harry e Markle renunciarem às suas funções na realeza em janeiro de 2020. O casal também expôs imposições da realeza. Em determinado trecho, a duquesa classificou o anúncio como um “reality show orquestrado”. Depois, o príncipe contou como o noivado era visto por membros da realeza como o “primeiro teste de verdade” para a noiva.

A atriz revelou seus treinamentos e suas tensões antes do anúncio: “Eu precisei aprender muita coisa… inclusive o hino nacional. Treinei repetidas vezes, foi um batismo de fogo”. Ela tinha dificuldade em acenar dentro dos padrões britânicos: “Você não deve acenar como um americano… É tudo muito mais ponderado. Eu não queria constranger a família”. Apesar dos esforços, Markle disse ter tido a impressão dos ataques contra ela sempre terem sido incessantes: “Nós estávamos na corda-bamba. Todo dia era, ‘opa, apareceu mais uma história’. O tempo todo. Eles [os jornais] saiam atrás de tudo, descobrindo pessoas e criando as histórias mais repulsivas. Aí começou a ficar assustador”. O casal vive atualmente na cidade californiana de Montecito com os filhos, Archie e Lilibet, 1 ano.