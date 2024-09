Harry e Meghan divulgam projeto logo depois de vídeo da princesa Kate

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Netflix tornou público nesta segunda-feira, 9, o trailer do novo projeto do príncipe Harry e sua mulher Meghan Markle para a plataforma de streaming. O anúncio foi feito poucas horas depois de Kate Middleton e o príncipe William divulgarem um vídeo informando o fim do tratamento contra o câncer da princesa. O documentário chamado Polo acompanha os principais jogadores do esporte foi criada pela produtora do Duque e da Duquesa de Sussex. No entanto, não há como saber se o momento do lançamento da produção foi planejado para ocorrer no mesmo dia do vídeo de Kate.