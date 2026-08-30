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Harris Dickinson se adianta às críticas por fazer John Lennon nos cinemas

Produção terá quatro longas, um para cada integrante dos Beatles

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 2 set 2026, 14h49
Harris Dickinson
Harris Dickinson (Michael Buckner/Variety/Getty Images)
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Harris Dickinson se adianta às críticas por fazer John Lennon nos cinemas Priorizar nos meus resultados Google

Escolhido a dedo para interpretar John Lennon nas quatro biografias dos Beatles, uma para cada integrante da banda, em projeto cinematográfico dirigido por Sam Mendes, o ator britânico Harris Dickinson, 30 anos, tem encarado uma pesada jornada de trabalho. Acorda todos os dias às 4h45 e chega em casa depois das 20h, se revezando entre sets e locações icônicas, como o lendário estúdio da Abbey Road. Depois de agradar a crítica com Babygirl, onde contracenou com Nicole Kidman, Dickinson não esconde a ansiedade diante de tão dura missão — sabe que os mais aficionados tendem a rejeitar imitações dos ídolos de Liverpool. “Tento deixar de lado a pressão e encontrar meu caminho, mas sei que ninguém vai ficar completamente satisfeito”, diz, resignado.

Com reportagem de Nara Boechat

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010

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