Harris Dickinson se adianta às críticas por fazer John Lennon nos cinemas

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Harris Dickinson foi escalado para interpretar John Lennon nos filmes biográficos dos Beatles de Sam Mendes. O ator enfrenta uma rotina exaustiva, gravando em locais icônicos como Abbey Road. Após o sucesso em Babygirl, ele expressa a pressão de viver o ídolo, sabendo que agradar a todos é um desafio.

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Escolhido a dedo para interpretar John Lennon nas quatro biografias dos Beatles, uma para cada integrante da banda, em projeto cinematográfico dirigido por Sam Mendes, o ator britânico Harris Dickinson, 30 anos, tem encarado uma pesada jornada de trabalho. Acorda todos os dias às 4h45 e chega em casa depois das 20h, se revezando entre sets e locações icônicas, como o lendário estúdio da Abbey Road. Depois de agradar a crítica com Babygirl, onde contracenou com Nicole Kidman, Dickinson não esconde a ansiedade diante de tão dura missão — sabe que os mais aficionados tendem a rejeitar imitações dos ídolos de Liverpool. “Tento deixar de lado a pressão e encontrar meu caminho, mas sei que ninguém vai ficar completamente satisfeito”, diz, resignado.

Com reportagem de Nara Boechat

Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010

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