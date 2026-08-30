Harris Dickinson se adianta às críticas por fazer John Lennon nos cinemas
Produção terá quatro longas, um para cada integrante dos Beatles
Escolhido a dedo para interpretar John Lennon nas quatro biografias dos Beatles, uma para cada integrante da banda, em projeto cinematográfico dirigido por Sam Mendes, o ator britânico Harris Dickinson, 30 anos, tem encarado uma pesada jornada de trabalho. Acorda todos os dias às 4h45 e chega em casa depois das 20h, se revezando entre sets e locações icônicas, como o lendário estúdio da Abbey Road. Depois de agradar a crítica com Babygirl, onde contracenou com Nicole Kidman, Dickinson não esconde a ansiedade diante de tão dura missão — sabe que os mais aficionados tendem a rejeitar imitações dos ídolos de Liverpool. “Tento deixar de lado a pressão e encontrar meu caminho, mas sei que ninguém vai ficar completamente satisfeito”, diz, resignado.
Com reportagem de Nara Boechat
Publicado em VEJA de 28 de agosto de 2026, edição nº 3010