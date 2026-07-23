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Guta Stresser volta a desabafar sobre briga com Pedro Cardoso

Atriz lembrou de episódio nos bastidores de 'A Grande Família'

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 16h45 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h17
Guta Stresser e Pedro Cardoso em 'A Grande Família'
Guta Stresser e Pedro Cardoso em 'A Grande Família' (TV Globo/Divulgação)
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Guta Stresser volta a desabafar sobre briga com Pedro Cardoso Priorizar nos meus resultados Google

Guta Stresser voltou a comentar o desentendimento que teve com Pedro Cardoso nos bastidores de A Grande Família e afirmou que nunca recebeu um pedido de desculpas direto do colega de elenco. A atriz disse que, apesar da discussão, precisou continuar gravando cenas românticas com o intérprete de Agostinho Carrara.

Durante participação em uma podcast, a atriz relembrou que, após a briga, chorou intensamente antes de retornar ao set para cumprir a agenda de gravações. Segundo ela, a situação foi especialmente difícil porque os dois ainda tinham diversas cenas juntos. O episódio havia sido detalhado por Guta há alguns meses, quando contou que Cardoso a teria ofendido durante uma gravação externa. “Ele disse: ‘Você é uma escada, você não é nada, só existe por causa de mim’. E ainda disse que eu trabalhava alcoolizada, o que era muita mentira. Comecei a chorar. Foi péssimo”, comentou na ocasião.

Apesar de afirmar que nunca ouviu um pedido de desculpas explícito, Guta disse acreditar que o ator, à sua maneira, tentou sinalizar um arrependimento. “Do jeito Pedro de ser, acho que ele pediu, mas não pediu, assim, não… Eu hoje falo: gente, é isso, é o Pedro, entende? Ele é dessa forma. É difícil para ele, talvez, pedir desculpas, sabe? Cada um tem as suas dores e delícias”, afirmou. A atriz também ponderou que desconhecia os problemas pessoais que o colega poderia estar enfrentando na época, mas ressaltou que isso não justifica o episódio. “Tem momentos em que talvez fosse melhor a gente não estar gravando”, avaliou.

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Por fim, Guta destacou que prefere guardar as boas lembranças da parceria. Segundo ela, a química entre Bebel e Agostinho foi determinante para o sucesso de A Grande Família e, na avaliação da atriz, os momentos positivos ao longo dos anos superam o conflito que marcou os bastidores da série.

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