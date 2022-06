Gusttavo Lima leiloa seu casaco em show, mas valor decepciona  

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diante de polêmicas envolvendo cachês milionários em cidades do interior do país, Gusttavo Lima fez um leilão do seu sobretudo durante apresentação na Festa do Tomate, em Paty do Alfares, no interior fluminense, neste domingo, 12. A arrecadação foi em prol da APAE da cidade. O lance inicial foi de 10 reais e terminou com o valor de 11 mil reais. Quem arrematou foi o médico endocrinologista Murilo Boraschi, que fez um pix no palco e, ali mesmo, levou o casaco para casa. Segundo assessoria do evento, ele presenteou a esposa com a peça em pleno Dia dos Namorados.

O valor decepcionou muita gente, já que leilões beneficentes envolvendo peças de famosos costumam arrecadar montantes bem mais robustos. Para efeito de comparação, ano passado Anitta – só para citar o atual desafeto dos sertanejos – participou de um evento beneficente na Flórida, e doou uma “experiência de Carnaval” por 110 mil dólares (aproximadamente 520 mil reais). O leilão foi realizado pelo CORE (Community Organized Relief Effort), organização sem fins lucrativos fundada pelo ator Sean Penn para vítimas do terremoto no Haiti.