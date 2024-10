Gusttavo Lima incentiva filhos a perseguirem fama

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gusttavo Lima compartilhou nas redes sociais que os herdeiros Gabriel, de 7 anos, e Samuel, de 6, estrearam o próprio canal no YouTube. As crianças são filhos do cantor com Andressa Suita e, mesmo sem nenhum vídeo publicado, já possuem uma conta com mais de 6 mil inscritos. A novidade foi anunciada pelos próprios meninos através do Instagram do pai. “A gente vai lançar um canal no YouTube”, revela Samuel. “Amanhã já vai estar no YouTube e eu quero que vocês compartilhem, segue e ativem o sininho”, completa Gabriel. “Agora eu pergunto a vocês, quanto tempo eu dormi? Porque esses meninos já estão fazendo canal no YouTube. Vocês nasceram esses dias pra trás rapaz. Como assim cara?”, disse o sertanejo.