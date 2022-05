Após ameaça, Gusttavo Lima recebe apoio de ministro de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após sucessivos questionamentos sobre os cachês milionários que tem recebido por seus shows em cidades do interior do país, Gusttavo Lima enfim se pronunciou por meio de uma live no Instagram na noite desta segunda-feira, 30. “Ultimamente venho levando tanta pancada e venho aguentando calado tudo isso (…). Não é porque é uma prefeitura que vou deixar de cobrar o meu valor (…). E quando a gente faz algum, a gente é massacrado como bandido, como se fosse um ladrão que estivesse roubando dinheiro público. E não é isso”.

O cantor chorou reforçando que não compactua com irregularidades. E ainda ameaçou dizendo que está a “ponto de jogar a toalha” – dando a entender que pensa em encerrar a carreira. Entre os comentários repercutindo o relato, o senador Flávio Bolsonaro escreveu: Fique firme, meu irmão! Você é um cara do bem! Deus proverá”. O cantor Lucas Lucco também o apoiou: “Você é vencedor! Sou seu fã, sempre! Referência!”. Em postagem de outro perfil, o ministro das Comunicações Fabio Faria (PP) defendeu o cantor: “Você não precisa se explicar para ninguém. Você cobra o que você vale e não pede favor para ninguém. Quem fala mal é porque tem inveja”.

O deputado André Janones (Avante-MG), pré-candidato à Presidência, destinou R$ 1,9 milhão em recursos de uma emenda parlamentar para promover uma festa com o artista e outros cantores sertanejos. Além disso, Lima teria fechado um robusto contrato de 1,2 milhão de reais com a prefeitura de Conceição do Mato Dentro (MG) para um show na cidade de 17 mil habitantes. O que dá uma média de gasto de 70 reais por habitante.