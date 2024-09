Grupo quebra grades e tenta invadir Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um grupo tentou invadir a Cidade do Rock, neste domingo, 22, último dia do Rock in Rio. Um vídeo que circula das redes sociais mostra o momento em que diversas pessoas quebram as grades do local e entram correndo no local. Em nota, a assessoria de imprensa do festival afirmou que a segurança e a polícia atuaram para conter os invasores. “Na tarde deste domingo (22), houve uma tentativa de invasão por um grupo de adolescentes que forçou uma das grades. A segurança e a polícia atuou para conter os invasores, que foram retidos e não conseguiram adentrar na Cidade do Rock. A grade já foi reparada”.