Gritos pró-Lula ecoam em evento para mulheres no Theatro Municipal do Rio

Durante o show de Ludmilla, Luísa Sonza, Mart’Nália e Liniker na noite desta sexta-feira, 29, no palco do Theatro Municipal do Rio, gritos de pró-Lula surgiram da plateia que lotava o local. O Festival TIM Music Mulheres Positivas, que acontece no Centro do Rio até este sábado, 30, tem como foco dar visibilidade a causas como combate à violência contra a mulher e equidade de gênero. O evento visa a valorizar o talento de mulheres e gerar recursos para entidades que acolhem mulheres que são vítimas de violência. O objetivo é levar música e entretenimento a preços populares.

O nome do candidato petista surgiu no momento em que Ludmilla e Liniker dividiram uma das músicas. Ao término, ambas levantaram os dedos fazendo o gesto do “L” para o alto, em seguida o público – majoritariamente feminino – reagiu gritando “Lula”. Assista a seguir: