Grito de ‘fora Bolsonaro’ atrapalha transmissão do Multishow

Enquanto as apresentadoras do Multishow, Ana Clara e Bielo Pereira, conversavam ao vivo sobre o show da Glória Groove, no fosso no Palco Sunset nesta quinta-feira, 8, uma surpresa. Elas decidiram perguntar para um fã da cantora o que tinha achado do show. “Glória Groove 2.0 não tem como explicar. E fora Bolsonaro”, disse o jovem, fazendo o “L”, símbolo ligado ao ex-presidente Lula, com as mãos. As apresentadoras, sem graça, mandaram a transmissão de volta para o estúdio. Todos riram – discretamente.

