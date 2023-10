Greta Thunberg arruma encrenca com um polvo de pelúcia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 27 out 2023, 11h11 - Publicado em 29 out 2023, 15h00

Há anos matando aula para agitar a bandeira ambiental, a sueca Greta Thunberg, 20, vem levantando a voz em prol do cessar-fogo na Faixa de Gaza e de uma greve em prol da Palestina. Resultado previsível: uma onda de indignação em Israel. O Ministério da Educação do país avisou que vai remover as referências à ativista do currículo escolar, explicando que sua posição a “desqualifica como modelo moral”. Mas ela seguiu em frente e, em novo post, surgiu ao lado de um polvo de pelúcia, um símbolo antissemita num passado sombrio. Greta logo tratou de deletar tudo e esclarecer: “É claro que sou contra qualquer tipo de discriminação”, disse a desavisada sueca, informando que o molusco é muito usado por pessoas autistas como ela, para ajudar na comunicação. Que tal um curso de história?

Publicado em VEJA de 27 de outubro de 2023, edição nº 2865