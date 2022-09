Grazi Massafera é barrada em área VIP do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Grazi Massafera passou por poucas e boas tentando retornar para área VIP do festival. A atriz, que já tinha entrado no ‘vipão’ e depois saiu, não conseguiu retornar para o espaço, porque era necessário uma autorização especial para fazer isso. Ela tentou desenrolar alguns argumentos com o segurança, mas ele foi irredutível em aceitá-la de volta. Grazi fez alguns telefonemas, tentando contornas a situação. Em seguida, ela perdeu a paciência e foi para outro local, sem dar entrevistas ou esperar que a assessoria resolvesse o problema.

O clima esquentou, mas nem por isso ela deixou de acompanhar as apresentações do Palco Mundo. Animada, Grazi curtiu o show da Megan Thee Stallion no meio da multidão sem ser reconhecida por parte do público.