Grávida, Lauana Prado cancela agenda de shows por recomendação médica

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A cantora Lauana Prado precisou cancelar o último show previsto antes do início da licença-maternidade. A apresentação, que aconteceria nesta quinta-feira, 25, em Santa Fé do Sul (SP), foi suspensa por recomendação médica, segundo comunicado divulgado pela equipe da artista.

Grávida de oito meses do primeiro filho, Dom, a sertaneja decidiu interromper a agenda de compromissos neste momento final da gestação. A orientação faz parte dos cuidados preventivos para preservar o bem-estar da artista e do bebê.

“Este seria o último compromisso da artista antes de uma pausa de licença-maternidade. Por isso, a decisão foi tomada com todo o cuidado e responsabilidade necessários neste momento”, explicou a produtora LP Music Business em nota publicada nas redes sociais.

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A equipe de Lauana tranquilizou os fãs e informou que a cantora está bem e seguirá acompanhada por profissionais de saúde durante a reta final da gravidez. A partir de agora, ela deve permanecer em repouso e se preparar para a chegada do filho.

O show cancelado seria a última apresentação da artista antes da pausa nos palcos. “Lauana agradece o carinho, a compreensão e todo o amor que tem recebido dos fãs. Em breve, ela estará de volta aos palcos para viver novos encontros e seguir fazendo o que mais ama: cantar para vocês”, concluiu o comunicado.

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O filho é fruto do projeto de maternidade de Lauana com a noiva, Tati Dias. A cantora anunciou a gravidez após uma fertilização in vitro.