Grávida e prestes a vir ao Brasil, Rihanna compra em loja de departamento

Dois meses depois de anunciar ao mundo sua gravidez, a cantora Rihanna, de 34 anos, já deu início à jornada enfrentada pelas mães: a de manter o enxoval do bebê. A criança é fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky, 33 anos, que cantará na edição paulista do festival de música Lollapalooza.

Prestes a embarcar para o Brasil na companhia do namorado, a empresária do mercado de lingerie e maquiagem foi a uma loja de departamentos, em Los Angeles, comprando meias, macacões e roupinhas infantis, além de um vestido cor de laranja. A imprensa internacional já especula, inclusive, que essa seja uma dica de que esteja esperando uma menininha.

No próximo sábado, 26, A$AP se apresentará no Palco Onix, entre 20h10 e 21h25. Entre os pedidos feitos pelo casal estão cuscuz com manteiga de garrafa, feijoada, açaí, churrasco e pão de queijo.

No terceiro trimestre da gravidez, a cantora mostrou ser uma mãe precavida e solicitou um obstetra disponível 24 horas, o que fez com que os brasileiros se animassem e liberassem um sem número de memes nas redes sociais desejando que a empresária dê a luz em solo brasileiro. A ver.