Grávida do terceiro filho, Britney Spears posta sequência de fotos nua

Verdade seja dita: Britney Spears sempre gostou de se mostrar sem roupa. Mas agora que a cantora se livrou de mais de dez anos de rigorosa tutela paterna, concedida em uma fase de públicos e notórios sobressaltos mentais, cada novo episódio de exibicionismo faz o público ficar com a pulga atrás da orelha. Nos últimos dias, tendo encerrado uma temporada de férias no México com o noivo, Sam Asghari, Britney, grávida do terceiro filho aos 40 anos, se superou. Primeiro postou uma sequência de seis fotos praticamente iguais, pelada e enfeitada por emojis. Não contente, pouco depois publicou mais três no mesmo formato — tudo devidamente filtrado, claro. “Descarregando fotos de antes de ter um bebê dentro de mim”, escreveu na legenda. Suspeita-se que mais surpresas virão por aí.

Publicado em VEJA de 18 de maio de 2022, edição nº 2789