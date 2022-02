Grávida do ano: Os planos de Rihanna para a nova família

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ela demorou a mostrar, mas agora não para mais. Mal apresentou ao mundo sua gravidez, em um ensaiado e posadíssimo flagrante em Nova York, a cantora Rihanna, 33 anos, voltou a circular com a barriga de fora — dessa vez toda de preto, usando um top aberto na frente e transpassado por cordões, assinado por Jean Paul Gaultier. Ela ainda não disse palavra sobre o assunto. Mas os amigos falantes de sempre informam que o bebê deve nascer no verão do Hemisfério Norte e que, depois disso, Rihanna pretende se casar em sua Barbados natal com o namorado, o cantor A$AP Rocky. Até madrinha a criança já teria: a primeira-ministra Mia Mottley, que recentemente a declarou heroína da ilha.

Publicado em VEJA de 16 de fevereiro de 2022, edição nº 2776