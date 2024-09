Grandes nomes da literatura presentes na 27ª Bienal do Livro de São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maior evento literário da América Latina, a 27ª Bienal do Livro de São Paulo promete receber, até o dia 15 de setembro, no Anhembi, em São Paulo, milhares de fãs da literatura, ansiosos por conhecer de perto alguns dos grandes autores nacionais e internacionais.

Entre os nomes da literatura nacional que vão marcar presença no evento, que incluirá encontros e palestras, estão Conceição Evaristo, uma das escritoras negras mais conhecidas do Brasil; Itamar Vieira Jr., autor baiano que escreveu o sucesso de vendas e críticas Torto Arado (ed. Todavia); Ailton Krenak, líder indígena e imortal da Academia Brasileira de Letras; e Thalita Rebouças, escritora de obras para o público adolescente, como Fala Sério, Pai! (ed. Rocco).

Além disso, a Bienal contará com Stenio Gardel, escritor cearense conhecido por A palavra que resta (ed. Companhia das Letras); Daniela Arbex, autora dos livros-reportagem Longe do ninho e Holocausto brasileiro (ed. Intrínseca), que retratam grandes tragédias da história recente do país; e a participação dos indígenas Kariri-Xocó. Marcia Tiburi participa com uma sessão de autógrafos do livro Filosofia Pop (Editora Nós).

Entre as atrações internacionais, o público poderá ver o autor da obra Diário de um Banana (VR Editora), Jeff Kinney; e Hayley Kiyoko, que fará sua estreia no Brasil com Girls Like Girls: uma história de amor entre garotas (ed. Intrínseca), livro inspirado em seu videoclipe homônimo. Também terá a presença de Lynn Painter, numa sessão de autógrafos após bate-papo sobre o best-seller Melhor do que nos filmes (ed. Intrínseca) e o lançamento Apostando no amor (ed. Intrínseca).

Continua após a publicidade