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Grande revelação da literatura em língua francesa é acusado de usar IA

O escritor canadense de origem haitiana lançou seu primeiro romance 'Era Isso Ou Morrer'

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 out 2026, 11h00
Homem negro de meia-idade, com barba e cabelo curtos, vestindo camisa jeans azul clara, olhando sério para frente, contra um fundo vermelho escuro
Thélyson Orélien (Joel Saget/AFP)
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Grande revelação da literatura em língua francesa é acusado de usar IA Priorize VEJA no Google

Considerado grande revelação da literatura em língua francesa, o escritor canadense de origem haitiana Thélyson Orélien, 38 anos, precisou abandonar às pressas a turnê de divulgação de seu primeiro romance Era Isso Ou Morrer, fenômeno de vendas com mais de 100 000 exemplares comercializados. Tudo porque um perfil anônimo na plataforma X o acusou de ter feito a obra com uso de inteligência artificial. Pressionado, ele negou e partiu para o ataque, recorrendo ao passado colonial da nação europeia. “Desde que cheguei à França, venho sofrendo diversos ataques racistas”, disse. Programas que verificam a adoção da tecnologia, no entanto, garantem que quase 100% do texto foi mesmo redigido por chatbots, razão pela qual Orélien acabou sendo retirado do rol dos indicados ao prestigiado Prêmio Goncourt. No calor do escândalo, ele falou apenas que, quando a poeira baixar, esclarecerá tudo.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016

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