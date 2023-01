Gloria Perez deturpa Lei Maria da Penha em cena de ‘Travessia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gloria Perez postou nesta quarta-feira, 25, um trecho do roteiro de Travessia que envolve a Lei Maria da Penha. No capítulo que foi ao ar na terça-feira, 24, Guida (Alessandra Negrini) é agredida por Moretti (Rodrigo Lombardi) e, em seguida, simula um machucado no braço para denunciá-lo à polícia. Em rede social, a autora da novela das nove da Globo, aponta que a personagem vai levar um “merecido sabão”. “Sim, nada é mais prejudicial a uma causa do que o mau uso dela. Moretti já tinha dado todos os motivos para ser enquadrado na lei Maria da Penha. Mas dessa vez (veja o roteiro ao lado), Guida simulou. E leva o merecido sabão!”, escreveu no Twitter.

O problema é que as cenas do capítulo já configuram agressões que se encaixam na lei de proteção a mulher. Na trama, Moretti encurrala Guida e segura o seu pescoço. Então empurra a mulher contra a parede e a ameaça. Segundo a Lei Maria da Penha, configura violência física qualquer conduta contra a integridade física e saúde corporal da mulher, como tapas e empurrões. Além disso o Art. 7º enumera outras formas de violências que as mulheres podem sofrer, dentre outras, as violências psicológica, sexual, patrimonial ou sexual. Assim, a personagem de Travessia estaria sim protegida pela lei, mesmo sem o machucado simulado no braço.