Glória Maria está internada para tratamento de saúde

Glória Maria se internou, na quarta-feira, 4, para dar sequência a um tratamento e sai nesta sexta-feira, 6, de acordo com informações da assessoria de imprensa da Globo. Não foi divulgado o hospital que a apresentadora está, nem o tratamento que ela realiza. Em 2019, Glória Maria retirou um tumor no cérebro. E em 2022 a jornalista precisou colocar um dreno no pulmão devido a uma sequela da Covid-19. Em dezembro de 2022, a emissora tinha informado que a nova etapa do tratamento já estava prevista há alguns meses e que a apresentadora do Globo Repórter deveria retomar suas atividades na emissora este ano. “Ela está bem, em casa”, informou, via assessoria de imprensa na época.