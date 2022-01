Globo vai em busca de talentos não retidos e contrata Sabrina Sato

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sabrina Sato foi anunciada nesta segunda-feira (10) como a mais nova contratada da Globo. Em comunicado oficial à imprensa, a emissora informa que ela irá comandar o reality show “Desapegue se for Capaz” a partir de abril. Segundo o canal, “a proposta do programa é promover uma transformação na vida dos participantes através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade”.

Sabrina foi dançarina do programa do Faustão antes de participar da terceira edição do Big Brother Brasil, em 2003, e atualmente é apresentadora da Record, onde segue contratada. A emissora atendeu ao pedido do canal de TV por assinatura e a liberou para este trabalho.

