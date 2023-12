Globo serializa ‘Terra e Paixão’ para conter fuga de audiência

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os dramas em Terra e Paixão já não se arrastam por meses, como é de praxe na teledramaturgia nacional. Escrita por Duca Rachid, enquanto Walcyr Carrasco se recupera de um acidente que o deixou com a perna quebrada, a novela tem apresentado enredos com soluções rápidas nas últimas semanas, característica típica das séries e pouco habitual aos folhetins. A chegada da personagem Agatha (Eliane Giardine), por exemplo, um recurso adotado para voltar a dar altos decibéis a um enredo até então parado, mostra como mudou a forma de apresentar o desenrolar dos capítulos. A recente morte da personagem esgota o assunto e abre brecha para outro núcleo a ser resolvido – Petra (Deborah Ozório) fará terapia para descobrir quem abusou dela no passado. Antes, os desfechos eram deixados para os últimos capítulos. Como o telespectador tem mudado seus hábitos, graças ao consumo do streaming, a experimentação da emissora visa a estas novas performances.