Globo se pronuncia sobre sumiço de William Bonner do ‘Jornal Nacional’

Já são dois dias sem William Bonner à frente do Jornal Nacional. Os telespectadores cogitam sobre eventual saída do jornalista há meses, algo que já foi negado pela própria TV Globo. Flavio Fachel tem substituído Bonner nas funções. Agora, a emissora emitiu um comunicado explicando a ausência repentina de Bonner da bancada do telejornal ao longo desta semana.

Diz o comunicado: “William Bonner e Renata Vasconcellos estão envolvidos na gravação de um projeto do JN para as eleições e podem, eventualmente, ficar fora da bancada alguns dias esse mês”. Editor-chefe do jornalístico da TV Globo, Bonner está confirmado como mediador dos debates entre candidatos à presidência nos próximos meses.