Globo se pronuncia sobre denúncia de assédio sexual de diretor

Marido de Giovanna Antonelli, o diretor Leonardo Nogueira, 44 anos, responde a acusação de assédio sexual em ação que tramita na Justiça do Rio. Ele se manifestou via redes sociais na noite desta terça-feira, 21. “Fui vítima de um crime no qual tentaram me extorquir.” A Globo enviou o seguinte comunicado à coluna:

“Leonardo Nogueira pediu afastamento por motivos de saúde, com licença médica pelo INSS. A Globo não comenta questões relacionadas a Compliance e aproveita para reiterar que mantém um Código de Ética, que deve ser seguido por todos os seus colaboradores, e uma Ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação ao Código. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas”.