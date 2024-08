Globo reencontra o humor ao olhar para o subúrbio carioca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a TV Globo extinguir o Núcleo de Humor, com as denúncias de assédio contra Marcius Melhem, a emissora carioca ficou órfã de produtos de humor. Hoje, a série de Renata Andrade e Thais Pontes, autoras de Encantado’s, é o principal representante do gênero na grade do canal. Elas apresentam o universo do subúrbio carioca com um olhar de quem viveu aquela realidade. A obra vai ganhar terceira temporada, com estreia prevista para abril de 2025, nos 60 anos da emissora carioca. Para a coluna GENTE, a dupla comemora o sucesso da produção, além de opinar sobre um tema em alta: influenciadores que integram os elencos.

“É bom ver que as pessoas se reconhecem. Nessa terceira temporada, inclusive as pessoas que não são suburbanas veem esse universo como um universo pertencente a elas. A gente conseguiu expandir também para além do subúrbio”, diz Thais. “Ficamos muito felizes do Encantado’s ter esse espaço e esse sucesso, a ponto de estarmos fazendo a terceira temporada. Também estamos participando de uma oficina para novela das 19h, o Cria Globo, empolgadas e desenvolvendo uma sinopse para apresentar para a empresa”, comemora Renata.

As duas concordam que o número de seguidores não deveria ser relevante para a escolha dos atores, como Alice Braga criticou recentemente em um podcast. “O talento se impõe ao número de seguidores. Independente de ter seguidores ou não, o talento está acima de tudo. Os influenciadores que tiverem que ficar, ficarão pelo talento”, opina Thais. “O Encantado’s é formado basicamente por atores e atrizes, pessoas com carreira, mas que nem todas tiveram uma oportunidade antes. Uma galera que veio da escola de teatro, da escola de TV, que vem se preparando ao longo do tempo e que estava pronta para fazer independente de ter número de seguidores”, completa Renata.