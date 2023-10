Globo faz festa ao mostrar suas novidades para 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 20 out 2023, 18h16 - Publicado em 20 out 2023, 18h10

A Globo reuniu cerca de mil convidados no Memorial da América Latina, em São Paulo, na noite desta quinta-feira, 19, para apresentar as principais novidades da empresa em 2024 e discutir a evolução da publicidade. “A Globo investe 5 bilhões de reais por ano em conteúdo e tecnologia. Um investimento aqui no Brasil, para os brasileiros. Para fazer do nosso país o protagonista dessa indústria”, disse Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, ao dar as boas-vindas ao público.

Entre as novidades apresentadas, a emissora detalhou como será a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Tadeu Schmidt contou que vai comandar um programa diário, ao vivo, nas noites da TV Globo durante os jogos, ao lado da campeã olímpica Fernanda Garay. Em 2024, serão 19 dias de intensa cobertura, em todos os canais e plataformas da Globo com mais de 100 comentaristas. Na TV Globo, 200 horas de transmissão, nas faixas da manhã e da tarde. No sportv, 24 horas de transmissão em 4 canais, com transmissões em 4k e um programa diário, Ça Va Paris, comandado por André Rizek. No Globoplay, 45 sinais ao vivo para maratonar e acompanhar tudo em tempo real.

A cobertura dos desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e de São Paulo de 2024 também terão novidades. Karine Alves, Alex Escobar e Milton Cunha foram os escolhidos para comandar a transmissão. O Carnaval Globeleza terá um novo desenho artístico, com novidades que começam pela música, cantada nas vozes de Alcione e Ludmilla. E o tradicional Desfile das Campeãs terá a cobertura e exibição no Multishow, como já acontece há dois anos.

Taís Araújo e Sabrina Sato deram início às apresentações dos realities contando as novidades do The Masked Singer Brasil: Paulo Vieira e José Loreto se juntam ao time, como novos jurados na missão de descobrir quem está por trás das máscaras. Sob o comando de Ivete Sangalo, a próxima edição terá ainda Kenya Sade fazendo as investigações frente a frente com os mascarados como apresentadora de bastidores.

Continua após a publicidade

E uma das principais surpresas do ano: o novo reality no segundo semestre de 2024. Será um formato inédito, original Globo, que envolve duas paixões nacionais: música e reality show de confinamento. O programa será ao vivo, terá exibição na TV Globo, com desdobramentos no Multishow e transmissão 24 horas no Globoplay. Diferentes fases e dinâmicas prometem movimentar a moradia dos músicos, que vão viver diante do público várias etapas da construção de suas carreiras enquanto enfrentam os desafios da convivência diária em confinamento.

Entre as estreias para o ano que vem estão as novas temporadas de Os Outros, Encantados, Rensga Hits, A Divisão e As Five. Ainda em 2024 a plataforma lançará O Jogo que Mudou a História, Cilada, Cosme e Damião Quase Santos, Sócrates Brasileiro, Justiça 2 e Dr4gon. Para 2025, estão previstas a novela Guerreiros do Sol e a série Espécie Invasora. Ainda sem data prevista de estreia, Para Sempre Tão Bom – Paquitas, documentário do Globoplay com cinco episódios.

Continua após a publicidade