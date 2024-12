Globo fatura com banho de Chay Suede em ‘Mania de Você’

A situação de Mania de Você está tão complicada que agora os responsáveis pela novela das 9 da TV Globo resolveram investir em outros meios para trazer a audiência de volta. No capítulo desta quarta-feira, 4, o folhetim mostrou Mavi, personagem de Chay Suede, sensualizando em uma sequência de cenas. Primeiro, o vilão aparece fazendo exercícios físicos só de cueca após se levantar da cama. Depois, ele toma banho, com as câmeras mostrando boa parte do corpo sem roupa. E, no fim, o personagem passa produtos no corpo e no rosto se chamando de “gostoso”, no melhor estilo Nazaré Tedesco, a vilã de Senhora do Destino (2004) eternizada por Renata Sorrah. A passagem teve bastante repercussão entre os telespectadores, viralizando nas redes sociais, o que pode ser bom para a emissora, já que aproveitou a “skin care” do personagem para promover alguns produtos de patrocinadores.

