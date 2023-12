Globo escolhe remake de novela que foi fiasco no exterior

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma das estratégias da TV Globo para tentar frear a migração do público para o streaming é a produção de remakes de novelas de sucesso, como Pantanal e Renascer. Vale Tudo (original de 1988), de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Yves Dumont, foi uma das escolhidas. A coluna vem debatendo sobre estas decisões que seguem aquecidas no mercado audiovisual no país. Recentemente, em entrevista no programa VEJA Gente, do YouTube, pesquisadores falaram sobre o tema.

Mauro Alencar, pesquisador e doutor em Teledramaturgia Brasileira e Latino-Americana pela USP, autor do livro A Hollywood Brasileira: Panorama da Telenovela no Brasil, chamou a atenção para um dado curioso que envolve Vale Tudo – seu sucesso no mercado nacional não se repetiu junto ao público internacional: “Eu acompanhei a produção de Vale Tudo no mercado estrangeiro e foi um desastre absoluto. Ou seja, foi a escolha mais infeliz do mundo, porque eram questões só pertinentes ao Brasil. Eu estava em Miami e me diziam: ‘Como pode uma produção internacional onde a filha humilha a mãe? Isso é um pecado mortal! Mãe na América Latina é uma coisa sagrada, não é como aqui no Brasil. Eles acham um absurdo. Foi tenebroso”, relatou Alencar. Confira a íntegra da sua entrevista aqui.