Globo decide substituto de Galvão Bueno, que se aposenta após Copa

Haja coração! Galvão Bueno já deixou claro que esta será a última Copa do Mundo que vai atuar como narrador. Ele vem diminuindo a participação na grade esportiva da emissora, que já tem um nome para substituí-lo. Após consultas de mercado publicitário e de público, quem ficará em seu lugar é o narrador Luís Roberto. Aliás, apenas Galvão e Luís vão viajar ao Catar para fazer a cobertura dos jogos, os demais ficarão em estúdio, no Rio – é o caso de Cléber Machado, outro nome antes cogitado para a posição principal. Luís começou a ganhar destaque no esporte da Globo nas Olimpíadas de 2016, cobriu desfiles da Marquês de Sapucaí, mas foi na Copa 2018 que se firmou de vez no time dos narradores.

