Globo corre para trocar patrocinador milionário na véspera de programa

A empresa Americanas vai abandonar a lista de patrocinadores oficiais do reality Big Brother Brasil na véspera da estreia. A empresa apresentou nos últimos dias um rombo de 20 bilhões de reais. A varejista era detentora, desde a última edição, da cota mais cara de patrocínio do programa: mais de 105 milhões de reais, fora demais custos para realização de ações dentro e fora do programa. Diante desta situação, a saída abriu espaço para a chegada de um novo anunciante, o Mercado Livre. Como confirmou a assessoria de imprensa do reality para a coluna, “a Globo fica feliz de contar com Mercado Livre no BBB23 e compreende perfeitamente a decisão de Americanas de focar na gestão do negócio nesse momento. Parceiras de longo prazo da Globo, as duas marcas contam com o nosso apoio”, diz a emissora em nota.