Globo briga com ex-diretor por marca do ‘Domingão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Globo trava uma batalha na justiça há cerca seis anos pela marca “Domingão”. O registro do termo, que é símbolo dos programas dominicais da emissora, como o Domingão do Faustão e agora Domingão do Huck, foi inviabilizado por ser considerado uma imitação de outro já registrado.

Acontece que, há alguns anos, o diretor da Banda Domingão, Evanil Bernardes da Silva, conhecido como Nil Bernardes, registrou no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) o nome do grupo que se apresentava no programa de Fausto Silva, o que impede a Globo de usar a expressão “Domingão”. Neste caso, o INPI considera imitação, o que inviabiliza a autorização.

Em 2018, a empresa dos Marinho entrou com um pedido no instituto para a “nulidade administrativa do registro de marca”. Já em julho de 2024, a justiça deferiu a petição de caducidade do registro por falta de contestação. “O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas”, informa o documento do processo obtido pela coluna GENTE.