Giuliana Morrone descobre que foi vítima de golpe por 10 anos

Por meio das suas redes sociais, Giuliana Morrone contou na quarta-feira, 10, que descobriu ser vítima de um golpe que durou mais de uma década. A ex-jornalista da Globo pagava os serviços de uma corretora de seguros de carro que não existia. O esquema funcionava por meio de comprovantes de pagamentos adulterados.

“O golpe tá aí, cai quem quer. Foi exatamente por isso que, por mais de 10 anos, renovei o seguro do carro, sempre com a mesma corretora. Fidelidade, segurança, bons serviços prestados”, iniciou Giuliana. “Cheguei ao nome dela por indicação de um primo. Ele, por sua vez, soube dessa corretora por um grande amigo. E assim, de boca em boca, ela passou a providenciar seguros de carros de toda a família, a grande família… e de amigos, vizinhos, sempre gratos pela indicação”, lembrou ela.

A jornalista explicou como funcionava o serviço. “Ela deveria ter sido batizada com o nome de Eficiência. Trabalhava como freelancer e me orientava a não perder tempo com aplicativo ou telefonemas para a empresa de seguros. Em qualquer emergência, bastava mandar mensagem para ela, que resolvia tudo”, escreveu.

Giuliana afirmou que recentemente precisou dos serviços da corretora. “Moro na capital federal pago IPVA de padrão europeu, mas o asfalto é todo esburacado. De vez em quando, passo por cima de uma dessas crateras no asfalto de Brasília e lá se vai o meu pneu. Foi o que aconteceu há uma semana. Segui o protocolo, mandei mensagem, ela me respondeu imediatamente que já tinha aberto protocolo, mas uns ciclistas passaram por mim, resolveram me ajudar e dispensei o seguro”, declarou.

Ela, então, contou como descobriu toda a farsa. “Senhora Eficiência tinha um esquema de motoboys que resolviam pequenos incidentes, como bateria descarregada, pneu furado. Durante anos, ninguém precisou de seguro para algo mais grave, como furto ou acidente. Até que um dia, bateram no carro de uma prima e ela descobriu que nunca teve seguro. A notícia foi se espalhando aos poucos, chegou hoje a mim. Cobrei agora da Senhora Eficiência a apólice de seguros e ela me bloqueou. Cai o pano”, concluiu ela na publicação, que foi apagada das redes.