Gilberto Gil surpreende ao anunciar última turnê

Gilberto Gil , 82, anunciou sua última turnê da carreira, Tempo Rei, nesta terça-feira, 6. A série de shows começa no dia 15 de março de 2025, em Salvador, e termina em 22 de novembro, no Recife. As vendas dos ingressos começam no dia 22 de agosto. A turnê de despedida passa pelo Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Belém e Fortaleza. “Foi um amadurecimento para decidirmos que esse ciclo todo chegasse ao final. Foi uma decisão do passar do tempo. Ele foi nos convencendo que era preciso chegar essa hora e dizer: ‘Chega de tanta correria’”, disse Gil em coletiva de imprensa sobre o projeto.

As marcas Rolex, Banco do Brasil, Correios e Estrella Galícia patrocinam a turnê, que não tem incentivos públicos. “A gente não queria usar lei de incentivo, nem lei municipal, estadual, federal, maioria aqui deve saber porquê. Não queria a fofocada, piadinha”, explicou Flora Gil.