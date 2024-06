Gilberto Gil fala como lida com o uso da maconha aos 82 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos maiores nomes da história da música brasileira, Gilberto Gil, que completa 82 anos nesta quarta-feira, 26, falou sobre o uso de maconha recentemente. A declaração foi feita em entrevista para a revista Breeza, especializada no universo da cannabis. “Dentre os hábitos da minha geração, um deles era as experiências com expansores de estados de consciência, então eu acho que tava de acordo, compatível com um momento da vida, a minha idade, o meu impulso daquele momento. Durante muitos anos experimentei a cannabis, o peiote, o ácido lisérgico, a ayahuasca, experimentei vários transformadores, expansores de consciência porque, afinal de contas, estavam na pauta”.

Além disso, Gil falou sobre a relação dele com as drogas atualmente: “É cada vez menos frequente. Tenho nenhum impulso, nenhuma vontade de forçar os processos de transformação da realidade através de situações mentais porque não tenho vontade disso, não tenho mais. Não tenho inclusive energia suficiente para isso”.

O cantor já tinha tratado do assunto em entrevista a VEJA, nos seus 81 anos. “Eventualmente posso dar um tapa. Usei de 1967 até 2010, mas deixei porque passou a me dar uma leve taquicardia. Antes, gostava de fumar para tocar, cantar, compor. Nunca gostei de cocaína. Durante o exílio em Londres, no pós-tropicalismo, tomei ácidos. Experimentei tudo que uma viagem lisérgica propicia — o surreal, o surrealismo e o cubismo”.