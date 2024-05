George Lucas rebate crítica por diversidade em ‘Star Wars’: ‘São aliens’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a 77ª edição do Festival de Cannes, que chegou ao fim no sábado, 25, George Lucas, criador de Star Wars, resolveu responder às acusações de falta de diversidade na franquia. Segundo ele, as histórias são compostas, em sua maioria, por personagens de outros planetas, que nem sempre se assemelham à figura humana. George ainda falou sobre o que acha das produções desde que cedeu os direitos de sua obra para a Walt Disney Company, em 2012, sob um acordo de venda de 4 bilhões de dólares. “Eles dizem: ‘São todos homens brancos!’. A maioria das pessoas são alienígenas! A ideia é que você deveria aceitar as pessoas pelo que elas são, sejam elas grandes e peludas ou verdes ou qualquer coisa. A ideia é que todas as pessoas são iguais. Depois que vendi os direitos de Star Wars, acho que os filmes e as séries perderam um pouco da essência que eu coloquei neles. Mas é o que acontece. Uma vez que você abre mão de algo, não tem como voltar atrás. Está sob os cuidados de outras pessoas agora”, declarou segundo a Variety.