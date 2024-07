Galvão Bueno explica críticas sobre atuação de Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Galvão Bueno falou sobre a relação com Neymar em participação no Roda Vida, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira, 1. O narrador reforçou que seus comentários ao jogador sempre foram direcionados às atuações dentro de campo. “O Neymar é um jogador fora da curva. As pessoas falam muito da vida dele. Ninguém nunca ouviu uma palavra minha sobre a vida pessoal dele, até porque não admito que interfiram na minha. Eu nunca falei nada. Falar do Neymar sempre foi do campo. Se ele talvez não se sinta bem perto de mim, não tenho absolutamente nada contra o Neymar”, disse Galvão. Recentemente, o atleta do Al Hilal se recusou a participar do documentário Galvão: Olha o Que Ele Fez, da Globoplay.