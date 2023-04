Gafe ao vivo: Áudio com palavrão vaza na GloboNews

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A repórter Raquel Porto Alegre protagonizou uma gafe ao vivo na GloboNews nesta quarta-feira, 19. Ela acabou soltando um palavrão, sem saber que estava com o áudio vazando diretamente para o estúdio do Conexão GloboNews. Enquanto Leilane Neubarth falava, o som do microfone da colega continuou no ar, logo após uma entrada ao vivo.

“Obrigada! Bisbilhoteira virada na p*rra ainda!”, diz Raquel. Leilane não consegue disfarçar e pede: “Gente! Fecha o microfone da Raquel, por favor”. O momento foi comentado pela própria protagonista da gafe. Nas redes sociais, Raquel explicou exatamente o que ocorreu e pediu desculpas. “Que pérola! A velha máxima: não fale bobagens no microfone! Dessa vez saiu! Mil desculpas a você, que assiste a gente e à Leilane!”, escreveu.

“Mas preciso contextualizar o que falei, porque é uma das melhores histórias do meu tempo de repórter de local. Eu falei ali parte da frase que, uma vez, eu ouvi de um homem que tinha provocado um acidente na BR 324, que liga Salvador a Feira de Santana. Nossa equipe foi tentar ouvir esse homem, que estava alcoolizado. Eu me aproximei dele e disse que só queria conversar com ele… E o cidadão me veio com essa: ‘eu não converso com ‘repórti’ tagarela do ‘carái’ e bisbilhoteira virada na porra!’. Eu e a equipe caímos na gargalhada! Nunca mais esqueci essa história! Já contei esse causo de repórter para um monte de amigos, entre eles está o nosso querido Yuri, que porque eu estourei o meu tempo de vivo, hoje, me disse no ponto: ‘e repórti tagarela’! Aí eu completei a frase… ‘e bisbilhoteira virada na porra’. Eu só não sabia que o microfone ainda estava aberto! Foi mal gente!”, completou Raquel.

