Gabriela Prioli exibe fotos de sua filha recém-nascida

Aos 36 anos, Gabriela Prioli, é mãe de sua primeira filha, Ava, com o marido, o DJ Thiago Mansur. Ela nasceu nesta quinta-feira, 22, em uma maternidade em São Paulo, com 3,3 quilos e medindo 50 centímetros. O historiador Leandro Karnal, escolhido para ser o padrinho, fez uma visita na maternidade. “Ava nasceu. Uma vida brotou do amor da Gabriela e do Thiago. Ava ávida pelo leite vital da vida. Ava viva! Viva Ava! Que cena linda testemunhei no quarto com ela e os pais. Bem-vinda à vida, Ava!”, escreveu ele nas redes sociais. A madrinha é a cantora Anitta. Saúde para Ava!