Furto de pertences em ato de Bolsonaro chama atenção

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 18 out 2022, 18h48 - Publicado em 18 out 2022, 18h00

Por Gustavo Silva Atualizado em 18 out 2022, 18h48 - Publicado em 18 out 2022, 18h00

Área que virou o epicentro do conflito direto entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), a região metropolitana do Rio de Janeiro vem recebendo constantes visitas dos dois candidatos à Presidência nas eleições deste ano. No mais recente comício, na manhã desta terça-feira, 18, Bolsonaro reuniu lideranças do estado e discursou à multidão. Mesmo o forte policiamento no local e no entorno, o efetivo não foi suficiente para frear os diversos furtos de celulares e carteiras que aconteceram durante o evento, além da perda de objetos, que não foram recuperados. Ao fim do ato político, o cerimonialista passou longos minutos pedindo que os pertences, incluindo carteiras e celulares, fossem devolvidos. “Quem está com Bolsonaro não rouba. Vamos devolver, pessoal”, repetia ele, mas sem muito sucesso em obter os itens de volta.

🚨ATENÇÃO: No comício de Bolsonaro em São Gonçalo-RJ, dezenas de celulares e carteiras foram perdidas e não foram recuperadas. O cerimonialista passou cerca de 20 minutos pedindo os pertences de volta e apelou: “pessoas de Bolsonaro não roubam”. #Eleições2022 pic.twitter.com/YyqxEqTxLp — CHOQUEI (@choquei) October 18, 2022