Frio? O look ‘caliente’ de Bruna Marquezine em noite de Rock in Rio

Com os termômetros marcando 21°C, além de muita chuva e vento gelado na Cidade do Rock, a noite deste sábado, 10, fez com que muita gente tirasse casacos e capas de chuva do armário. Não foi o caso de Bruna Marquezine, que brotou no Rock in Rio trajando um look verão.

Bastante sensual, ela circulou pelo camarote Doritos de barriguinha de fora e com decote generoso. A atriz, que acaba de lançar a primeira temporada da série Maldivas, na Netflix, aproveitou o festival sozinha. Pelo menos até agora.