Fotógrafo real explica pose de Rei Charles III em retrato oficial

Encerrados o exaustivo ritual de coroação na Abadia de Westminster e o desfile em carruagem dourada (sem suspensão e sujeita a solavancos), o rei Charles III teve de espremer na apertada agenda uma sessão de fotos na Sala do Trono do Palácio de Buckingham. Nela foi produzido o primeiro retrato oficial do soberano em todo o seu esplendor: com manto, cetro, orbe e a coroa imperial. “Quis passar ao público a impressão de estar tendo uma conversa frente a frente com o rei”, explicou o fotógrafo real Hugo Burnand, que também clicou, entre outros eventos momentosos, os casamentos de Charles e Camilla e de William e Kate. Talentoso, ele conseguiu arrancar do monarca o que quase não se viu ao longo do dia: um arremedo de sorriso, muito, muito sutil.

Publicado em VEJA de 17 de maio de 2023, edição nº 2841