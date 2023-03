Fotógrafo cai em frente a Lady Gaga e sua reação surpreende; assista

Lady Gaga foi um verdadeiro furacão ao chegar no Dolby Theatre, em Hollywood. Cercada de fotógrafos por todos os lados, a cantora se viu diante de uma situação inesperada. Um dos profissionais tropeçou e caiu quase a sua frente. Ela entou parou, mudou a rota e foi até ele ajuda-lo a se levantar. Depois, seguiu poderosa como sempre,

Hold My Hand, música indicada ao Oscar no filme Top Gun: Maverick, será apresentada por Gaga, na noite da premiação, neste domingo, 12.

VIDEO: Lady Gaga rushing to help a photographer who fell on the red carpet at the #Oscars pic.twitter.com/P2Z6W3fZ4N

