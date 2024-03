Fora da TV Globo, os novos afazeres de Carolina Dieckmann

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Carolina Dieckmann, 45 anos, costuma definir os seis anos que passou em Miami, nos Estados Unidos, como um exílio, já que não trabalhou como atriz durante o período. O objetivo era acompanhar o marido, o diretor Tiago Worcman, 48, que buscou abrir espaço no competitivo show business americano, onde trabalhou em produções locais. “Sempre encarei essa experiência como uma forma de unir a família em torno da minha concha”, diz. Desde que retornou com mala e cuia ao Brasil, no ano passado, para estrelar a novela Vai na Fé, da TV Globo, a situação se inverteu: é Tiago quem vive um período sabático, enquanto ela se envereda por novos caminhos, já que ficou sem contrato com a emissora, após trinta anos. Carolina está ilustrando estampas de uma nova coleção de outono-inverno para uma grife brasileira. “Estou me sentindo múltipla”, comemora. Miami, por ora, só quando a saudade apertar. É que o filho mais velho, Davi Frota, 24, ficou na Flórida.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2024, edição nº 2882