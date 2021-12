‘Foi um mal súbito’, diz Lilia Cabral sobre morte de Mila Moreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Internada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, a atriz e modelo Mila Moreira, 72 anos, teria sido vítima de um mal súbito, segundo a amiga e também atriz Lilia Cabral. Mila morreu na madrugada desta segunda (6), de causas ainda não divulgadas. Em sua conta no Instagram, Lilia postou um texto emocionado, em que lamenta e se diz “em choque” com a morte da amiga que, segundo ela, não estava doente. Veja: