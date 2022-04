‘Foi um ato de ignorância’, diz Luana Xavier sobre Gabriela Prioli

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vamos combinar: no Carnaval, quem sai de musa é para se mostrar, com simpatia e pele exposta. Gabriela Prioli, 36 anos, comentarista política com mestrado em direito penal pela USP e, sim, deusa de um camarote, quis dar um polimento na função. “É uma chance de desconstruir estereótipos. Afinal, por que a musa não pode ser uma intelectual?”, questionou, e se saiu muito mal. “Foi um ato de ignorância”, resumiu a atriz Luana Xavier. “Ela devia agradecer por terem lhe dado esse espaço sem nem saber sambar.” Com medo do cancelamento, Gabriela — que, de resto, mergulhou na personagem, em um microvestido tomara que caia — tratou de se refugiar no cercadinho VIP. Depois, disse que foi mal interpretada.

Publicado em VEJA de 4 de maio de 2022, edição nº 2787