‘Fogo’, diz Sabrina Sato sobre energia no Carnaval

Após desfilar pela Gaviões da Fiel em São Paulo, Sabrina Sato marca presença em camarote na noite deste domingo, 11, primeiro dia de desfiles do Grupo Especial no Rio de Janeiro. Em uma chegada movimentada, ela explicou a rotina intensa no carnaval. “Ontem eu desfilei pela Gaviões da Fiel, minha escola de 20 anos, cheguei em casa seis da manhã, tomei um banho, fiz a minha mala, fiz a mala da Zoe. Ela agora está como eu, trocou de roupa cinco vezes. Ai viemos para o Rio de Janeiro, virada. Aqui meu bem tem energia de sobra. E vim hoje assistir, prestigiar e amanhã estou com a Vila Isabel. Eu acho que a energia é fogo no rabo mesmo. Não sei o que acontece”. Sabrina desfila amanhã como rainha de bateria da Vila Isabel.

