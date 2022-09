Fofura no RIR: Filho de Jason Derulo sobe ao palco e rouba a cena

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jason Derulo surpreendeu os fãs na noite deste sábado, 3, no Rock in Rio. Durante seu show, no Palco Mundo, o cantor levou seu filho de um ano para a apresentação, deixando o público em êxtase com tanta fofura. “Diga oi para o Brasil”, disse o pai segurando o bebê no colo, que estava subindo em um palco pela primeira vez. Um ótimo jeito de começar, vendo a multidão presente na Cidade do Rock. Não demorou para seus fãs comentarem nas redes sociais como Jason Jr. era fofo. O cantor ainda exibiu a música “Ai, Preto”, do Lennon, no palco, e se arriscou falando várias palavras em português.

"Ainda vou te dar muito orgulho, velho" Jason Derulo com seu filho Jason King no Palco Mundo 🥹#RockinRioNoMultishow #JasonDeruloNoMultishow pic.twitter.com/bnrQqwAjQs — TAG (@tagrevista_) September 3, 2022

Jason Derulo indo no ponto fraco dos brasileiros, sem camisa e com o filho, que nenê maravilhoso #JasonDeruloNoMultishow#RockinRio2022 pic.twitter.com/6o28C7OM82 — luana (@luyasminn) September 3, 2022

Jason Derulo tirou foto com os fãs na porta do hotel, fez vídeo com a Narcisa, falou algumas palavras em português e apresentou o filho durante o show. Achei acessível! — Gabriella Lopes (@gabi_lcr) September 4, 2022

Jason Derulo falou em português, meteu "Ai Preto", tá descamisado (lindo!) e ainda cantou com a lindura do filho no colo..pra ser perfeito só falta um Fora Bolsonaro #rockinrionomultishow #RockinRio #RockInRioNoGloboplay — Arlete (@arletemariamar) September 3, 2022