Fluido na medida certa, José Loreto se destaca entre os galãs

Foi um giro de 180 graus, de peão simples e rude em Pantanal, em 2022, para cantor sedutor, de looks extravagantes, sempre maquiado e pronto para rebolar nos palcos. O ator José Loreto, 39 anos, deu conta do recado e encarnou com talento e humor, na novela Vai na Fé, a figura fluida de Lui Lorenzo, um misto de Latino e Sidney Magal distante do galã clássico. “A ideia era quebrar moldes antigos. Como artista, gosto de transpor padrões. Espero continuar assim”, afirma. A versatilidade será de novo posta à prova em 2024, quando vai interpretar no cinema o ex-jogador Casagrande. “É o filme da minha vida”, garante.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2023, edição nº 2873